Floyd davasında karar: Chauvin suçlu bulundu… 40 yıl hapis cezası alacak

ABD’nin Minneapolis kentinde geçen yıl 25 Mayıs’ta siyahi ABD vatandaşı George Floyd, gözaltına alınmak istenirken polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boynuna baskı uygulanması sırasında nefes alamadığını belirterek yardım istedi.

Olay sırasında çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada infiale yol açan görüntülerde Floyd’un yaşamını yitirmesi, başta ABD olmak üzere dünya genelinde ırkçılık karşıtı protestolara neden oldu.

Görevden uzaklaştırılan ve 29 Mayıs 2020’de tutuklanan Chauvin, 10 Temmuz 2020’de ise kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak hakkında 2 ve 3’üncü dereceden cinayet ile 2’nci dereceden adam öldürme suçlamalarından dava açılan Derek Chauvin’in yargılanmasına 29 Mart’ta başlandı.

Başta kolluk kuvvetlerine ait görüntülerin yanı sıra sıra birçok görüntünün izlenilip, doktor raporu ve tanıkların dinlenilmesinin ardından dünyanın takip ettiği davada karar açıklandı.

8 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Minneapolis’teki Hennepin Bölge Mahkemesi’nde 4 hafta süren yargılama sonucunda 12 kişiden oluşan jüri üyeleri yaklaşık 10 saat süren müzakerenin ardından tarihi kararı açıkladı. Jüri sözcüsü, Chauvin’i üç suçtan da suçlu bulduğunu bildirdi. Kararın okunmasının ardından Chauvin hakkındaki kefalet kaldırılarak tutuklanıp cezaevine konuldu.

Reuters’ın aktardığına göre Chauvin’in hapiste kalacağı süre sekiz hafta içinde açıklanacak. Chauvin’in 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

KARAR SOKAKLARA DÖKTÜ

George Floyd’un ölümüyle ilgili olarak Chauvin’in suçlu bulunması, davayı takip eden binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı. Başta davanın görüldüğü Minneapolis’te olmak üzere ABD’nin pek çok bölgesinde vatandaşlar sokaklara dökülere ‘George Floyd’ sloganları attı.

George Floyd’un avukatlarından Ben Crump ise jürinin kararını ‘George Floyd ve ailesi için acı ile kazanılmış bir zafer’ olarak değerlendirdi. Crump, bu karar ile Minnepolis’te polis uygulamaları ile ilgili birçok yasa değişikliğine gidileceği iddiasında bulundu.

BIDEN: CİNAYET GÜN GİBİ AÇIKTI



Chauvin'in kararının açıklanmasından sonra konuşan ABD Başkanı Joe Biden, “Bunun bir cinayet olduğu gün gibi açıktı. Karar ileriye doğru atılan bir adım. Floyd'un ölümü tüm dünyanın gözleri önünde sistemli ırkçılığı gizleyen perdeyi kaldırdı. Ülkemizin üzerindeki bir leke, siyahi Amerikalılar için adaletin boynundaki bir iz, her gün deneyimledikleri derin korku, travma, acı ve bıkkınlık” dedi.

HİÇBİR ŞEY GERİ GETİREMEZ



Floyd cinayetinin 1960'lardaki medeni haklar hareketinden bu yana görülmemiş protestolara neden olduğunu hatırlatarak George Floyd'un ailesiyle konuştuğunu belirten Biden, ‘‘Hiçbir şey kardeşlerini, babalarını geri getiremez, ancak bu karar Amerika'da adalet yürüyüşü için atılan dev bir adım. Kimse kanundan üstün değildir. Sistemli ırkçılıkla mücadelede bu kararla yetinilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Böyle bir trajedinin tekrar yaşanmasını önleyici önlemleri almaları gerektiğini söyleyen Biden “Siyahlar polisle temastan korkmamalı. Çocuklarının marketten çıkıp eve gelirken, parkta oynarken, araba kullanırken ölmeyeceklerinden emin olmalılar. Sistemli ırkçılık hala polis teşkilatlarında ve daha geniş ölçekte de adli hukuk sistemimizde mevcut” diye konuştu.

‘AKLIMIZI VE KALBİMİZİ DEĞİŞTİRMELİYİZ’



“George Floyd bir yıl önce öldürüldü. Adına son derece anlamlı bir polis reformu yasa tasarısı hazırlandı, ancak bu yasayı kabul etmek bir yıl sürmemeli” diyen Biden, “Kanunlarımızı ve politikalarımızı değiştirdiğimiz gibi kalbimizi ve aklımızı da değiştirmeliyiz. Şiddet gösterenler, mala mülke zarar verenler, nefret ve ayrılık fitilini ateşleyenler, ülkemizin adaletine yolculuğunu durdurmak için her şeyi yapacaklar. Bunu başarmalarına izin veremeyiz. İşimiz burada bitmiyor. George Floyd'un sözlerini duymaya devam etmeliyiz. ‘Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum…’ Bu sözlere arkamızı dönemeyiz. Bu önemli bir değişim anı olabilir” ifadelerini kulandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN MESAJ YAĞMURU



Kararın açıklanmasının ardından davayı yakından takip eden ünlü isimler de görüşlerini paylaştı. Sosyal medyada paylaşım yapan isimler arasında Whoopi Goldberg, Kerry Washington, Jamie Foxx, Oprah Winfrey ve Mariah Carey gibi yıldızlar yer aldı.



İşte o isimlerden bazıları ve verdikleri tepkiler…

Kerry Washington: Mücadele burada bitmedi. Yapacak çok işimiz var. Önümüzde daha çok mücadele var. Şu an için birbirinize dikkat edin. Dualarım George Floyd’un ailesiyle.

Whoopi Goldberg: Suçlu, suçlu, suçlu… Kimse kazanmadı. George Floyd halâ yok… Sonunda birisi sorumlu… Derek Chauvin.

Oprah Winfrey: Her karar açıklandığında gözyaşlarına boğuldum. Tüm tanıklara ve verdikleri ifadelere minnettarım. Jürilere vardıkları karar için minnettarım. Sana şükürler olsun Tanrım.

‘SENİ GERİ GETİRMİYOR’



Mariah Carey: Teşekkürler, buna ihtiyacımız vardı. Floyd ailesine sevgi ve dualarımı gönderiyorum. Bugün asla unutulmayacak. Bu trajediden bir iyilik çıkacağına inanıyordum. Bu bir başlangıç.

Jamie Foxx: Sana ve ailene korkunç şeyler yapan bu kişi suçlu bulunduğu için mutluyum. Tek acı yanı, seni geri getiremiyoruz. Ancak bugün çıkan karar bize umut verdi. Bu ülkedeki yıllardır süren yanlışlar için mücadele edebiliriz.

Viola Davis: Suçlu!!! Olması gerektiği gibi! Şimdi rahat uyu George Floyd.