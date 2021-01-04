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Fransa’da korkutan uyarı: Halen çok yüksek

Fransız hükümetine danışmanlık da yapan epidemiyoloji doktoru Arnaud Fontanet, ülkede corona virüsü vaka sayısının halen yüksek seviyede olduğunu açıkladı ve tavsiyelerini sıraladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:39, 04/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’da korkutan uyarı: Halen çok yüksek

Avrupa’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa’dan kritik bir açıklama geldi… Fransız hükümetine danışmanlık da sağlayan ve bir epidemiyoloji doktoru olan Arnaud Fontanet, ülke genelindeki corona virüsünün bulaşma oranının halen çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

France Info radyosuna konuşan Fontanet, “Hükümetin sosyal ve ekonomik kısıtlamaları gevşetmesi için enfeksiyon oranı halen çok yüksek” dedi.

2.6 milyondan fazla insanın corona virüsü olduğu ülkede 65 binden fazla insan da Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi.

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