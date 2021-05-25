Fransa’nın Sağlık Bakanı açıkladı: Pfizer/BioNTech aşısına karşı kirli kampanya

Bütün dünyanın savaş açtığı corona virüsü salgınına karşı Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin Almanya’da kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısına karşı Fransa’da gizli bir “çamur atma” kampanyası düzenlendiği ortaya çıktı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, BFM-TV’ye çıkarak bazı açıklamalarda bulundu. Veran, sosyal medyada bazı “influencer”lara e-posta gönderildiğini tespit ettiklerini ve bu e-postalarda ünlü kişilere “Para karşılığında YouTube’da aşıyı kötüleyen videolar yayınlayın” teklifinin geldiğini duyurdu.

“ÇALIŞANLAR RUSYA’DAYDI”

Veran, “Bu çok acınası, tehlikeli ve sorumsuz bir hareket” dedi. Fransa Sağlık Bakanı, “Bu e-postaların kimden geldiğini bilmiyoruz. Bunların Fransa’dan mı yoksa ülke dışından mı geldiğini bilmiyoruz. YouTube üzerinde 1.5 milyondan fazla takipçisi olan bazı ‘influencer’lara ulaştığını biliyoruz” dedi. Veran, komedyen Sami Ouladitto ve bilim üzerine yayınlar yapan Leo Grasset gibi isimlere teklif gittiğini söyledi.

YouTube’da içerik üreten Grasset, Twitter üzerinden, “Bana, Londra’daki bir ajanstan böyle bir e-posta geldi. Çok büyük bir bütçeleri vardı ve parayı kimin vereceğini gizli tuttular” dedi. Grasset, “Bu ajans ile ilgili internet üzerinden arama yaptığımda böyle bir mekanın olmadığını fark ettim. Bu sahte şirkette çalışanların profillerine baktım ve hepsi Rusya’da çalışıyordu” ifadesini kullandı.

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