Gazze’de şiddet tırmanıyor: İsrail saldırılarını ağırlaştırdı, ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında birçok noktanın vurulması sonrası Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketle karşılık verildi. Atılan roketler nedeni ile başkent Tel Aviv'den ülkenin kuzeyinde bulunan Nasıra'ya kadar siren sesleri yükseldi. İsrail hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, birçok İsrailli sığınaklara gittiği sırada yaralandı.

Israil ulusal acil servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, roket saldırılarından herhangi bir yaralanma bildirilmediği ifade edilirken, sığınaklara kaçan İsrailliler arasında 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, roketlerden birinin Rishon Lezion’da bir eve isabet ettiği aktarılırken, Petah Tikva’da bir binaya roket isabet ettiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Petah Tikva’da 5 kişinin çıkan yangın nedeni ile dumandan zehirlendiği ifade edildi. Tel Aviv'de ise bazı noktalar ve bir araç roketlerin hedefi oldu.

UÇUŞLAR YÖNLENDİRİLDİ

Roket saldırıları nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havaalanına olan uçuşların Ramon Havaalanına yönlendirildiği bildirildi. Roket saldırısı esnasında Tel Aviv semalarında olan bir yolcu uçağından ise roket saldırısını kayıt altına aldı.

Gazze'de İsrail hava saldırısında ise bir binanın çöktüğü ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Hamas askeri kanadı tarafından yapılan açıklamada ise, “El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki sivil tesislere yönelik devam eden bombardımanlara yanıt olarak Tel Aviv’e roket saldırısı gerçekleştirdi” dedi.

ÖLÜ SAYISI 67’YE ÇIKTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında can kaybının 17’si çocuk 6'sı kadın olmak üzere toplam 67’ye, yaralı sayısının ise 388 yükseldiği bildirildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da bölgede yaşanan gerilim ile ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray’da gazetecilerle konuşan Biden, “İsteğim ve umudum bu gerilimin bir an önce bitmesidir. Fakat üzerine binlerce füze fırlatılan İsrail’in kendini savunma hakkı var” dedi.

Hamas’ın Tel Aviv’e ve İsrail’in güneyine çok sayıda füze fırlatması bütün gece tansiyonu yükseltirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas bu saldırganlığının cezasını çok ağır ödeyecek” dedi. Netanyahu’nun açıklamasından sonra Hamas’ın kullandığı binalar ve kritik roldeki üst düzey yetkililerine yönelik saldırılar açıklandı.

Netanyahu, “Bu sadece başlangıç. Onlara daha önce hiç hayal bile edemeyecekleri şekilde saldıracağız” dedi.

MISIR ÇARESİZ KALDI

Öte yandan İsrail ve Arap basınında yer alan haberlere göre İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk çalışmalarına girişen Mısır başarısız oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri’nin İsrailli mevkidaşıyla görüştüğü ve “İsrail Filistin’e yönelik saldırıları durdurmalı” dediğini aktarıldı.

İsrail’in 1.500 füze gönderdiği belirtilirken Hamas ise 550’den fazla binanın saldırılarda yerle bir olduğunu açıkladı.

HAFTA SONU BAŞLADI

Son dönemde İsrail ile Filistin arasındaki en büyük ve ciddi gerilim olarak öne çıkan bu restleşme, Tel Aviv yönetiminin, Kudüs’teki bazı Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmasının ardından başlamıştı.

İsrail’in körüklediği bu gerilim İsrail'in hava saldırısı ile karşılık vermeleriyle aniden tırmandı. Bu saldırıda çok sayıda çocuğun ölmesinin ardından uluslararası kamuoyu büyük tepki ve “sakin olun” çağrısında bulunsa da İsrail’in şiddeti devam etti.

Ayrıca İsrail'in 1967'deki Arap-İsrail savaşında Doğu Kudüs'ün işgalini “Kudüs Günü” olarak kutlamaya başlaması da bölgedeki şiddeti çok kısa bir sürede artırdı.

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