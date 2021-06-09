Guinness’e aday oldu: 10 bebek birden doğurdu

Güney Afrika’nın Pretoria kentinde 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole, hamileliğinin 29. haftasında sezaryenle yaptığı doğumda 10 bebek dünyaya getirdi. Guinness Dünya Rekorları’na aday olan anne, 7 erkek ve 3 kız bebek doğurdu.

Anne ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gosiame Thamara’nın eşi Teboho Tsotetsi Pazartesi gecesi gerçekleşen doğumdan sonra yerel basına yaptığı açıklamada, “7 erkek ve 3 kız. Mutluyum. Duygusalım. Fazla konuşamıyorum” ifadelerini kullandı.

Tsotetsi, ultrasonda 8 bebeğin görülmesinin ardından 2 bebeğinin daha olması karşısında hayrete düştüklerini söyledi. Ayrıca çiftin 6 yaşında ikiz kız çocuklarının da olduğu ifade edildi.

Guinness Dünya Rekorları temsilcisi, rekorun Güney Afrikalı anneye geçmesi konusunun araştırıldığını söyledi. Yetkili, “Guinness Dünya Rekorları, Gosiame Thamara Sithole’un doğumundan haberdar. Aileye tebriklerimizi gönderiyoruz. Şu anda hem annenin hem de bebeklerin sağlığı önem teşkil ediyor. Bunu henüz bir rekor olarak doğrulamadık. Uzman danışmanın yanı sıra kayıt ekibimiz bunu araştırıyor” dedi.