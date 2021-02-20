Harry ve Meghan kapıları tamamen kapattı: Geri dönmüyoruz

Attıkları her adım İngiliz basını tarafından yakından takip edilen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliyet ailesiyle ipleri tamamen kopardı.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak geçtiğimiz yıl ABD’ye yerleşen çift, Kraliçe Elizabeth’e yazdıkları mektupta görevlerine geri dönmeyeceklerini bildirdi. Kendilerine 1 yıl süre verilen çift, böylelikle kapıyı tamamen kapatmış oldu.

Buckhingam Sarayı’ndan konuyla ilgili bir açıklama paylaşılırken, “Kararları herkesi üzmekle birlikte, Dük ve Düşes ailenin çok sevilen üyeleri olmaya devam edecekler” ifadeleri kullanıldı. Kraliyet ailesinin ayrıcalıklarından faydalanamayacakları belirtilen çift, kendilerine verilmiş askeri unvanları da kullanamayacak.

DEDESİ HASTANEDEYKEN…

Harry ve Meghan tarafından yapılan açıklamada ise, “Sussex Dük ve Düşesi, dünyanın dört bir yanında görev ve hizmete hazırdır. Resmi rollerinden bağımsız olarak daha önce temsil etmiş oldukları kurumlara desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

İngiliz basını ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran çiftin aldığı bu kararı ve zamanlamasını eleştirdi. Prens Philip’in hastaneye kaldırılması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kraliçe Elizabeth’in torunu Harry’den gelen bu adımla sarsıldığını yazdı. İngiliz medyası, Harry’nin tavrının saygısızca olduğunu savundu.

OPRAH BARDAĞI TAŞIRDI

Harry ve Meghan’ın ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’in programına katılacağı haberi şok etkisi yaratmıştı. Bardağı taşıran son damla yorumu yapılan programın 7 Mart’ta ekrana gelmesi bekleniyor.

90 dakikalık programda önce Markle, Kraliyet ailesinden ayrılma süreci, evliliği, anneliği, hayır işleri ve dünyanın gözü önünde yaşamını nasıl sürdürebildiğine dair birçok konu hakkında konuşacak. Harry ile birlikte çiftin daha sonra ABD'ye taşınma süreçleri ve gelecekteki planları hakkında sohbet edeceği belirtildi.

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