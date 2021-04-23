Hindistan’da hem rekor hem facia: Corona hastanesinde yangın: 13 ölü

Corona virüsü salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan, yeni bir faciaya daha sahne oldu. Maharashtra eyaletinin Virar bölgesinde yer alan Vijay Vallabh Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye yetkilisi Morrison Khavari, yangın sırasında yoğun bakım ünitesinde 17 hastanın bulunduğunu belirterek, “Hastalardan 13’ü hayatını kaybetti, 4’ü başka hastanelere sevk edildi” bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hastanede yaşanan faciayı “trajik” olarak nitelendirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

OKSİJEN KESİNTİSİ DE CAN ALDI



Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Maharashtra Eyalet Başbakanı olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Hindistan’da 21 Nisan’da da Maharashtra eyaletindeki bir hastanenin oksijen tedarik tankerinde sızıntı meydana gelmesi sonucu yaşanan kesinti nedeniyle 22 hasta hayatını kaybetmişti.

VAKALARDA YENİ REKOR



Hastanelerde ekipman eksikliğinin ve özellikle oksijen sıkıntısının sürdüğü ülkede günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 332 bin 730 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 16 milyonu aşarak 16 milyon 263 bin 695’e yükseldiği bildirildi. Hindistan’da art arda 3 günde rekor sayıda vaka kaydedilirken, son 2 günde ise 300 binden fazla vaka tespit edilmiş oldu.

İlginizi Çekebilir Hindistan'da rekor üstüne rekor... Sağlık sistemi çöktü: Bir yatakta iki hasta