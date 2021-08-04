Ibiza’da vakalar patladı… Polis turistler arasından seçmeye başladı: Parti ajanı

İspanyol polisi Ibiza'da artan yasa dışı partileri tespit edebilmek için yabancı turistlerden yardım bekliyor. Artan vakaları önlemek isteyen yetkililer, partilere giderek yasa dışı olanları bildirecek 'parti ajanı' turistler arıyor.

SOZCU.COM.TR

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İspanya’nın tatil cenneti adası Ibiza’daki eşi benzerine az rastlanır bir iş ilanı, uluslararası medyanın gündemine oturdu. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte turistlere Haziran ayında kapılarını açan adada vaka sayıları artışa geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ibiza’da 14 günlük vaka ortalaması 991’e yükseldi. Bu rakam mayıs ayında günlük 40-50 arasında değişiyordu. Yetkililer bu durumdan hareketle bar ve gece kulübü gibi mekanlarda saat 21.30’dan sonra parti yapılmasını yasakladı.

YEREL POLİSİ TANIYORLAR



Ancak yasak vakaları düşürmede etkili olmazken, partilerin yasa dışı olarak evlerde yapılmasına yol açtı. İspanyol polisi bu partileri tespit edebilmek için adaya gelen yabancı turistleri kullanmayı planlıyor. Business Insider’ın haberine göre, polis 30-40 yaş arası yabancı turistlerin ‘parti ajanı’ olması için harekete geçti.

Ajanların yabancılar arasından seçilmek istenmesinin sebebi, adada yaşayanların yerel polisin nasıl göründüğünü bilmesi olarak gösterildi. Buna göre seçilecek olan parti ajanları, adadaki partileri dolaşacak ve yasa dışı olanları İspanyol polisine bildirecek.