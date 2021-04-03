İngiliz turistlerden rezervasyon patlaması: Türkiye ve Yunanistan başı çekiyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için başlatılan aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarını aşılamaya başlayan ilk ülkelerden İngiltere’de yaklaşan turizm sezonu öncesi gözler olası tatil fırsatlarına çevrildi.

Ülkeler corona virüsü önlemleri çerçevesinde yurt dışından gelecek turistlere belli şartlar uygulama planları yapıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ülkelerin risk durumlarına göre sınıflandırılacağı ‘trafik ışığı’ sistemini devreye sokması bekleniyor. Buna göre ülkeler, aşılama, hastalık ve mutasyon oranlarına göre değerlendirilecek.

PASKALYADA GÖKYÜZÜ SESSİZ



Mayıs ayının ortasında İngiliz vatandaşlarının seyahat yasağının kalkacağı beklentisi üzerine Financial Times en gözde tatil noktalarını mercek altına aldı. Paskalya döneminin Avrupalı havayolu şirketleri için eskiden en yoğun dönemlerden biri olduğuna dikkat çeken gazete, bu yıl yasaklar nedeniyle gökyüzünün ‘sessiz’ olduğunu vurguladı.

Financial Times, ülkeden ülkeye farklılık gösterecek kısıtlamalara rağmen mayıs ayı ve sonrası için rezervasyonların artış göstermeye başladığını yazdı. Gazete, İngiliz turistlerin en çok rağbet gösterdiği iki ülkenin Yunanistan ve Türkiye olduğunu vurguladı. Bu süreçten en çok fayda sağlayanların Türkiye ve Yunanistan olduğu belirtilen yazıda, 2019’daki son normal turizm sezonuna göre artış yaşanacağına dikkat çekildi.

İSPANYA, İTALYA, FRANSA DÜŞÜŞTE



160 ülkenin değerlendirildiği analizde, Yunanistan’a yapılan tatil rezervasyonları 4 puan yükselerek yüzde 8.6’ya yükseldi. Yunanistan’ı yaklaşık yüzde 6’lık oranla Türkiye takip ediyor. İngiliz Jet2 havayolu şirketi, Yunanistan’ın aşı olan, antikor geliştiren veya negatif test sonucu getiren turistlere kapılarının açık olduğunu söylemesinin ardından rezervasyonların patlama yaptığını söyledi.

İngiliz turistlerin geleneksel tatil destinasyonlarından İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz, 2019 yılına yapılan kıyasla rezervasyonlarda düşüş gösteren ülkeler arasında yer aldı.