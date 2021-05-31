İngiltere’nin silah araştırmalarına katılan Çinli bilim insanı ortalığı karıştırdı

38 yaşındaki Dr Junzong Feng, Cambridge’in NanoMühendislik Grubu ile çelikten iki yüz kat daha güçlü, kauçuktan daha esnek ve elektriği bakırdan daha iyi ileten bir malzeme olan grafen üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, bunun savaş alanında büyük bir avantaj sağlayabileceğine inanıyor.

Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi’ne 18 yaşında katılan ve öncü silah araştırmalarıyla Çin’de övgüler toplayan bilim insanı, şubat ayı gibi yakın bir zamanda NanoEngineering Group tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili akademik makalelerin ortak yazarı olarak seçildi.

Ancak akademisyenin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na ait üniformalı fotoğrafı, endişe yarattı.

İNGİLTERE’NİN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR MU?

Dr Feng’in Cambridge Grafen Merkezi’ndeki çalışmasıyla ilgili ifşa, güvenlik servisleri içindeki Çinli bilim insanlarının İngiliz araştırmalarının hassas alanlarına katılımıyla ilgili eleştirilere neden oldu.

Çin merkezli eski bir Dışişleri Bakanlığı diplomatı olan Matthew Henderson şunları söyledi: “Onlarca yıldan beri, Birleşik Krallık’ta çığır açan araştırmalar rutin olarak Çinli bilim insanlarını da içeriyor, ancak bu düzeyde bir katılım gerçekten İngiltere’nin çıkarlarına hizmet ediyor mu? Savunma ve güvenlik uygulamalarına sahip olduğu bilinen yeni malzeme ve teknolojiler üzerindeki çalışmalar güvenli bir şekilde yürütülmeli.”

DAHA ÖNCE ÇİN ORDUSU İÇİN ÇALIŞMIŞ

Cambridge Üniversitesi, Dr Feng’i, dünyanın en hafif katı maddesi olan aerojeller konusunda uzman olarak tanımlıyor ve yüksek performanslı ışık emme katmanları için mürekkep püskürtmeli baskı aerojelleri üzerinde çalıştığını söylüyor. Ancak Çin’de yayınlanan araştırma makaleleri, Dr Feng’in aerojellerin ordu tarafından nasıl kullanılabileceği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Araştırma görevlisi Luke McWilliams konuyla ilgili şunları söyledi: “Çin ordusuyla yakından ilişkili insanlar, en iyi İngiliz üniversitelerinde son derece hassas projeler üzerinde nasıl çalışıyorlar? Bakanların ve güvenlik servislerinin bir cevap bulması gerekiyor. ”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİR PARÇASI

Bir Cambridge Üniversitesi sözcüsü şunları söyledi: “Dr Junzong Feng, üniversitede kaldığı süre boyunca herhangi bir deney yapmadı, laboratuvarlara erişimi olmadı ve grup araştırma toplantılarına katılmadı. Çin’deki araştırmacılarla işbirliğimiz, uzmanlığı karşılıklı olarak paylaşmamıza izin veriyor, ancak doğrudan askeri uygulama olan araştırmaları içermiyor. Aksini iddia eden suçlamaları veya çıkarımları reddediyoruz.”

Bir Çin Büyükelçiliği sözcüsü ise, “Çin-Birleşik Krallık akademik değişimleri iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir parçasını oluşturur” dedi.

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