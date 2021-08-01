İsmail Haniye yeniden Hamas’ın başına seçildi

Hamas'ın yeni liderliği için yapılan seçimler tamamlandı ve İsmail Haniye ikinci kez Hamas siyasi büro başkanı seçildi.

SOZCU.COM.TR

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ABD, İsrail ve AB tarafından terör örgütü olarak tanınan Hamas’ta ikinci İsmail Haniye dönemi resmen başladı… İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Filistinli yetkililer seçimin tamamlandığını ve halihazırda Hamas siyasi büro başkanı olan İsmail Haniye’nin tekrar kazandığını duyurdu.

Dört yıl daha bu görevi üstlenecek olan Haniye, 2017 yılından beri bu görevi yürütüyor. Hamas kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in sağ kolu olarak bilinen 58 yaşındaki Haniye, kısa bir süreliğine başbakanlık görevini üstlenmişti.

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