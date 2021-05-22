İspanya’da heyecanlandıran keşif: 4 bin yıllık mezar ve antik hamam bulundu

İspanya’nın Cadiz şehrinde bulunan Los Canos de Meca sahilinde yapılan arkeolojik kazılarda antik Roma hamamı ve binlerce yıl öncesine ait birçok mezar ortaya çıktı.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kazılar, Cadiz Üniversitesi’ne bağlı Arkeoloji ve Prehistorya Laboratuvarı’nın (LABAP) ‘Arqueostra’ projesi kapsamında yürütüldü. Los Canos de Meca sahilinde bulunan deniz fenerinin etrafında yapılan kazılarda, bulunan mezarların yaklaşık 4 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Roma hamamına yakın bölgedeki kazılarda 1.8 metre derinliğinde, iki tuz havuzunun da ortaya çıktığı ifade edildi. Cadiz Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, bu havuzlarda bazı kalıntıların da görüldüğü belirtildi.

‘MÜKEMMEL ŞEKİLDE KORUNMUŞ’

Mezarlarda 7 kişiye ait kemiklerin bulunduğu ve ölenlere ait olduğu düşünülen kolyeler, boncuklar ve süs eşyalarının da tespit edildiği açıklandı. Cadiz Üniversitesi, yapılan keşifte ele geçirilen eşyaların ve ortaya çıkan yapıların ‘mükemmel şekilde’ korunmuş olduğunu bildirdi.