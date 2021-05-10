İsrail, Şeyh Cerrah’ta saldırılarına devam ediyor

Kudüs'te gerilim devam ediyor. İsrail güçleri, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri, mahalleden zorla tahliye edilmek istenen Filistinlilere destek için toplanan kalabalığı dağıtmak için atlı polisleri kullandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin gazetecileri de engellediklerini ifade ederek, kalabalığa coplarla saldırıldığını belirtti. Çıkan olaylarda 1 Filistinlinin yaralandığı bildirilirken, bazı Filistinliler ise gözaltına alındı.

ŞEYH CERRAH’TA AİLELERİN TAHLİYE DURUŞMASI ERTELENMİŞTİ

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 4 Filistinli ailenin evlerinin zorla tahliye edilmesi ile ilgili duruşmanın ertelendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, erteleme kararının Başsavcısı Avichai Mandelblit’in talebi doğrultusunda alındığı belirtilmiş, 30 gün içinde duruşma tarihinin yeniden düzenleneceği ifade edilmişti.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin başvurusu ile 2019 yılında Şeyh Cerrah Mahallesi’nde ikamet eden 12 Filistinli ailenin evlerini tahliye etmeleri yönünde karar vermişti.

Filistinli aileler o zamandan bu yana hukuk savaşı vermeye devam ederken, birçok Filistinli ailenin ise temyiz başvurusu şu ana kadar reddedildi.

KADİR GECESİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRDILAR

İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 8 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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