İtalya’da adeta taş yağdı

Kuzey İtalya, taş ve yumruk büyüklüğünde doluyla sarsıldı. Binlerce ev ve araç zarar gördü. Parma yakınlarındaki dolu faciasında gökten ortalama 10 cm büyüklüğünde dolu indi, ortalık bir anda cehenneme döndü. Görüntülerde düştüğü anda çamura bulanan ve ortalığı darmadağın eden dev parçalar, doludan çok yumruk büyüklüğündeki taşları andırıyor.

YÜZLERCE ARABA ZARAR GÖRDÜ

Emilia Romagna bölgesindeki A1 otobanında yüzlerce araç zarar gördü, bir çoğu kullanılamaz hale geldi. Araçların camları kırıldı ve kaportaları büyük zarar gördü. Bir çoğu kullanılamaz hale geldiği için çekiciler tarafından götürüldü.

Milano yönüne giden Parma- Fiorenzuola arasındaki yollar kapatıldı ve bir çok kişinin cam parçalarından yaralandığı açıklandı.

Bu arada, aşırı yağışlar Almanya'nın güneyi ve İsviçre'yi de etkiliyor. Bavyera Eyaleti'nde bir çok yeri su bastı. İsviçre'de ise yollarda yine seller görüldü, evlerin bodrumları suyla doldu. Yağışlar, İtalya, İsviçre, Avusturya ve Almanya'da etkili olmaya devam edecek.