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İtalya’da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 16 bin 424 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564’e yükseldi.

Güncellenme: 21:14, 24/02/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 340 bin 247 Covid-19 testi yapıldığı ve 16 bin 424 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 848 bin 564'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 96 bin 666'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 599 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 389 bin 443'e yükseldiğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 11 kişi artarak, 2 bin 157'ye yükseldi.

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