İtalya’da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 620 ölüm

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 533 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 237 bin 890’a ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 620 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 77 bin 911'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 17 bin 575 kişinin iyileştiğini belirtirken, İtalya’da Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında değişiklik olmadığı ve 2 bin 587 olarak kaldığı duyuruldu.

KISITLAMALAR GERİ DÖNÜYOR

İtalya’da Noel ve yılbaşı tatillerinde uygulanan ulusal kısıtlamaların 10 Ocak’ta sona erecek olması nedeniyle yeniden bölgesel kısıtlamalara dönülüyor. İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Silvio Brusaferro, haftalık salgın değerlendirmesi basın toplantısında, bulaşma eğrisindeki düşüşte son bir haftada yavaşlama görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, haftalık değerlendirmenin ardından 10-15 Ocak tarihlerinde Kalabriya, Emilia Romagna, Lombardiya, Sicilya ve Veneto bölgelerinin orta derece risk olarak kabul edilen turuncu bölge kategorisine alınacağını ve kararnamenin bu akşam imzalanacağını duyurdu. (İHA)

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