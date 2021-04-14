Japonya’nın nükleer atık su kararı kriz yarattı

Japonya’da hükümetin 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki “Büyük Doğu Japonya Depremi” ve tsunaminin ardından nükleer facia yaşanan Fukushima Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltma kararı tepkilere neden oldu. Başkent Tokyo’da bir grup, hükümetin kararını protesto etmek için Başbakanlık Ofisinin önünde bir araya geldi. Protestocular, atık suyun denize karışması sonucu oluşacak kirliliğe dikkat çekerek hükümete tepki gösterdi.

Protestoculardan biri, “Balıklar okyanusta yüzüyor. Hükümet, atık suyu seyreltmek ve ardından Pasifik’e dökmek istiyor ama kimse balığın nerede yüzeceğini bilmiyor. Bu yalnızca Fukushima’daki yerel bir sorun değil, aynı zamanda bir bütün olarak Japonya’da da bir sorundur. Balıklar uluslararası sulara yüzdüğünde uluslararası bir sorun haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan bugün Güney Kore’den çok sert bir açıklama geldi. Güney Kore lideri Moon Jae-in, Japonya’nın Güney Kore büyükelçisini çağırarak bu karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Moon, bu olayı Uluslararası Deniz Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı.



Japonya’da atık su sorununun yalnızca ülkenin sorunu olduğunu düşünmediğini belirten diğer bir protestocu da, “Dünyayı düşünürsek atık suyu bu şekilde kolayca denize atamazlar. Bunu yaparlarsa, komşu ülkeler çok endişelenecek. Bir Japon olarak bu sorunu görmezden gelemem” dedi.

Başka bir protestocu ise, “Bu yalnızca su değil, radyoaktif atık sudur. Japonya’nın yapmasına izin verilmediğinden denize dökülemez. Deniz yalnızca Japonya’nın denizi değildir. Denizde her türlü balık ve diğer canlılar var ve denizin sınırları yok” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Yoshihide Suga’nın kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki “Büyük Doğu Japonya Depremi” ve tsunaminin ardından yaşanan nükleer faciada Fukushima Nükleer Santrali’nde depolanan işlenmiş atık suyun daha fazla sulandırılarak radyoaktif elementlerin makul seviyeye düşürülmesinin ardından denize boşaltılmasına karar verildi.

Başbakan Suga, suyun denize boşaltılmasının gerçekçi bir çözüm olduğu sonucuna vardıklarını belirterek olumsuz söylentileri ortadan kaldırmak için mümkün olan her önlemi alacaklarını söylemiş, üst düzey güvenlik standartlarını uygulamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulamıştı.

KRİTİK YIL 2022

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9. büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti.

Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından 1 milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. TEPCO, 2022’ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklamıştı.