Kabusu yaşıyorlar: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ

2021, Güney Asya ülkesi Endonezya’da çok korkunç bir şekilde başladı… Endonezya’da 17 gün içerisinde bir yolcu uçağı düştü ve onlarca insanın yaşamını yitirdiği şiddetli bir deprem meydana geldi.

Ülkedeki ilk felaket 9 Ocak’ta yaşandı… 62 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı Cakarta’daki kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştü. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağın kara kutusu geçen hafta içinde bulundu. Yetkililer kazadan sağ kurtulan olmadığını açıklarken yaşamını yitirenlerin kimlik tespitleri yapılmaya devam ediyor.

TOPRAK KAYMASI 11 İNSANI ÖLDÜRDÜ

Kazadan bir gün sonra ise Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın güneydoğusundaki yoğun yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Birçok yerleşim yerinin olduğu bölgede 11 insan yaşamını yitirirken 18 insan da yaralandı.

DEPREMDE 46 İNSAN ÖLDÜ

Bu felaketlerle 2021’e korkunç bir giriş yapan Endonezya’da önceki gün de Sulawesi Adası’nda önceki gün 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem bir hastaneyi, birçok evi ve binayı yerle bir ederken yapılan açıklamada, en az 46 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Binalar arasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

YANARDAĞ PATLADI

Bugün de yetkilileri ve ülke halkını endişelendiren bir olay Semaru Yanardağı’nda yaşandı… Lumajang bölgesindeki Oro-oro Ombo köyü sakinleri yanardağın patlamasıyla birlikte panik yaşadı. Yanardağın tepesinden lavların aktığı görüldü.

Öte yandan Semeru Yanardağı’nda da dün meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti. Yetkililer henüz bölgenin tahliye edilmesine karar vermedi.