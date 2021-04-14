KKTC’de kaçak göçmen operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik operasyonda Akdeniz’de fırtınaya yakalanan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon sonucunda 2’si kadın, 1’i çocuk ve 23’ü erkek olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmenin güvenli bir şekilde karaya çıkarıldığı ifade edildi.

Düzensiz göçmenleri zodyak bot ile Ada’ya getiren Y.D. G. (45) ve M. A.(24) adlı insan kaçakçılarının Koruçam burnu açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığı ifade edildi.

İnsan kaçakçılarının Girne Polis Müdürlüğü’nde gözaltına alındığı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

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