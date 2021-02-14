KKTC’de son 24 saatte 16’sı yerel 17 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 5 bin 33 testte 16'sı yerel olmak üzere toplam 17 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 3 bin 54'e ulaştığını aktardı.

Bakan Pilli, son 24 saatte 2 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 19'a yükseldiğini açıkladı.

Pilli, son 24 saatte ise 55 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vakalardan 11'inin başkent Lefkoşa, 5'inin Girne ve 1'inin Gazimağusa'da tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan KKTC'de corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Şubat ayından bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı dün alınan karar ile 22 Şubat tarihine kadar uzatılmıştı. (İHA)

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