KKTC’de son 24 saatte 18’i yerel 27 yeni vaka

KKTC’de corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 3 bin 590 testte 18'i yerel olmak üzere toplam 27 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 3 bin 132'ye yükseldiğini aktardı.

Bakan Pilli, son 24 saatte 1 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 21’e yükseldiğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte ise 53 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vakalardan 13’ünün başkent Lefkoşa, 8’nin Girne ve 3'ünün Güzelyurt Bölgesi’nde tespit edildiği bildirildi.

KKTC’YE 2 BİN DOZ ASTRAZENECA AŞISI GELİYOR

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından tahsis edilen 2 bin doz AstraZeneca aşısının Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden, KKTC ‘ye ulaştırılacağını ifade etti.

Sözcü Doğruyol şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde hellimin tescili ve aşı tedariki meselelerini de ele aldı.

* Cumhurbaşkanımızın, Covid-19 salgını süresince halk sağlığının korunmasına ve Avrupa Birliği'nden Kıbrıs Türk Halkı'na tahsis edilen aşıların zamanında, sarih bir program çerçevesinde, teslim edilmesine yönelik girişimleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürülmektedir.

* Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği’nden Ocak ve Şubat aylarında tarafımıza ulaştırılan 4 bin 500 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ardından 2 bin doz AstraZeneca aşıları, yarın KKTC yetkilileri tarafından teslim alınacaktır. (İHA)

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