Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kremlin’den Ukrayna çıkışı: Görüşme talebi yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığı' iddialarını yalanladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:02, 13/04/2021
HaberlerDünya
Kremlin’den Ukrayna çıkışı: Görüşme talebi yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığı şeklinde çıkan haberler Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yalanlandı.

Peskov, Ukrayna’dan Rusya’ya herhangi bir telefon görüşme talebinin gelmediğini ifade etti. Peskov, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, “Şu an itibariyle son günlerde herhangi bir talep gelmediğini söyleyebilirim. Belki henüz diplomatik kanallardan bize ulaşmamışlardır” dedi.

İlginizi ÇekebilirG7 ülkelerinden 'Rusya-Ukrayna' krizi çağrısıG7 ülkelerinden 'Rusya-Ukrayna' krizi çağrısı
haberler Moskova Putin Rusya Ukrayna Vladimir Putin
Yayınlanma Tarihi:15:01,