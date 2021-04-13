Kremlin’den Ukrayna çıkışı: Görüşme talebi yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığı şeklinde çıkan haberler Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yalanlandı.

Peskov, Ukrayna’dan Rusya’ya herhangi bir telefon görüşme talebinin gelmediğini ifade etti. Peskov, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, “Şu an itibariyle son günlerde herhangi bir talep gelmediğini söyleyebilirim. Belki henüz diplomatik kanallardan bize ulaşmamışlardır” dedi.