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Macron’a tokat attı! İstenen ceza belli oldu

Savcılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 8 Haziran’da Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tokat atan Damien Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:44, 10/06/2021
HaberlerDünya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l’Hermitage kasabasına 8 Haziran'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istedi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Tarel'in mahkemede yaptığı konuşmada, “Bence Macron ülkemizin çöküşünü çok net bir şekilde temsil ediyor” ve “Macron’u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim” dediği aktarıldı.

Haberlerde, Tarel'in Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta veya kremalı tart fırlatmayı düşündüğü de ifade edilirken, Tarel'in polise hükümet karşıtı “sarı yelekliler” protesto hareketine yakın olduğunu ve aşırı sağ siyasi görüşe sahip olduğunu belirttiği aktarıldı.

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