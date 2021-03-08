Meghan Markle ve Prens Harry’nin röportajı yayınlandı: Flaş iddialar

Haftalardır merakla beklenen röportaj dün gece gerçekleşti… Türkiye saati ile 04.00’te başlayan ve iki saat süren röportajda İngiliz kraliyet ailesinden kaçan ve ABD’ye yerleşen Meghan Markle ve Harry yaşadıklarını ünlü sunucu Oprah Winfrey’e anlattı.

İngiliz kraliyet ailesinin büyük tepkisini çeken röportajda Meghan Markle çok zor bir süreç geçirdiğini itiraf etti. Markle, “5 aylık hamileyken intihara meyilliydim. Kate Middleton beni ağlattı ve Kraliyet ailesi de Archie’nin ne kadar esmer olacağını bilemediklerinden endişe ettikleri için ona prenslik unvanı vermeyeceklerini ima etti” ifadesini kullandı.

“SPOTIFY ANLAŞMASINI YAPMALIYDIK”

Harry ise, “Ailem bana para akışını resmen kesti. Neyse ki kraliyet ailesinden annem Prenses Diana’dan kalan para ile ayrılmayı başardım. Meghan’la tanışmadan önce de kapalı kalmış hissediyordum. Meghan ile İngiltere’den ayrılacağımı söylemeden önce babam Charles, telefonlarıma çıkmamaya başladı. Ben kapana kısılmıştım ve bir çıkış noktası göremiyordum” dedi.

Harry, Spotify ve Netflix ile anlaşma yapmalarının arkasındaki sebebin de bu maddi ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“KAPANA KISILDIĞIMI FARK ETTİM”

Meghan Markle ile tanıştıktan sonra kaçmak istediğini dile getiren Harry, “Meghan olmasaydı aileden ayrılmazdım çünkü kapana kısıldığımı bilmiyordum. Babam ve ağabeyim de kapana kısıldı fakat gitmek istemiyorlar ve onlar için çok üzgünüm” ifadesini kullandı.

MEGHAN: YAŞAMAK İSTEMİYORDUM

Hamileliği sırasında intihara meyilli olduğunu söyleyen Meghan, “Sadece yaşamak istemiyordum ve bu fikir sürekli net bir biçimde aklımdaydı. Harry bana çok destek oldu. Onun omuzlarına daha fazla yük olmak istemedim, zaten bütün dünyanın yükü sırtındaydı” dedi.

Harry ise babasıyla olan ilişkisi hakkında, “Onunla şu an konuşuyoruz ama çok uğraşmak gerek. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü o da benzer sorunların üstesinden geldi. Bu tür bir acının ne olduğunu biliyor ve Archie de onun torunu. Onu her zaman seveceğim ama çok acı yaşandı ve benim önceliğim ilişkimizi iyileştirmek” dedi.

Ağabeyi William hakkında da, “William’ı her şeyimle seviyorum. O benim ağabeyim. Onunla çok zor zamanlar geçirdik ve ortak deneyimlerimiz de oldu birlikte fakat şimdi farklı yollardayız” yorumunu yaptı.

KATE DÜĞÜNDEN ÖNCE AĞLATMIŞ

İki saatlik röportaj sırasında birçok açıklamada bulunan Meghan, görümcesi Kate Middleton’la da kavga ettiğini dile getirdi. Meghan, Kate Middleton’la gelin sırasında çiçek fırlatan küçük kızın elbisesi ile ilgili gerilim yaşadıklarını söyledi.

Meghan, “Kate çiçekçi kızların elbisesinden memnun olmadı ve çok ağır sözler söyledi. Beni ağlattı. Fakat daha sonra bu yaptığından pişman oldu, sorumluluk aldı ve özür diledi. Bana çiçek getirdi ve bir özür notu yazdı. Eğer ben de birini üzseydim ben de öyle yapardım” dedi.

“DÜĞÜN BİZİM DEĞİLDİ”

Meghan, bütün bu süreçte yalan söylediğine dair bir soruya da, “Bunun ne kadar mantıksız olduğunu görebiliyor musunuz? Ben kariyerimi, yaşamımı bıraktım” dedi.

Öte yandan düğün günü ile ilgili de Meghan, “Sanki bedenimin dışından çıkıp izlemişim gibi bir durumdu. İkimiz de düğün gününün öncesinde bu günün ikimizin olmadığını anlamıştık” dedi.

“ÇOK NAİFMİŞİM”

Meghan, 2018’deki düğün öncesinde çok naif olduğunu ve İngiliz kraliyet ailesi ile ilgili hiç araştırma yapmadığını söyledi.

ABD’nin CBS kanalına konuşan Meghan, “Nasıl bir aileye katılacağımı bilmiyordum. O dönem çok naif olduğumu söyleyebilirim çünkü kraliyet ailesi hakkında hiçbir araştırma yapmadım” dedi.

IRKÇILIK TARTIŞMASI

Meghan hamileliği sırasında Harry’e aileden birinin, bebekleri Archie’ye imtiyaz ve unvan veremeyeceklerinin gündemde olduğunu söylediğini de kamuoyuna duyurdu.

Meghan kimin böyle bir açıklama yaptığını söylemezken, “Hamile olduğum aylarda sürekli bir gerilim vardı. Onun doğduğunda cildinin renginin ne kadar kara olacağına dair söylentiler ve endişeler dolaşıyordu ve dolayısıyla ona destek, unvan ve güvence verilmeyeceğinden endişe ediyorduk” ifadesini kullandı.

Meghan, “Kim olduğunu söylersem bu onun için çok yıkıcı olur. Bunu bana Harry söyledi” dedi.

“SONUMUN ANNEM GİBİ OLMASINI İSTEMEDİM”

Harry ise kraliyet ailesinden ayrılmasının arkasındaki sebeplerden birinin ise tarihin tekerrür etmesini istememesi olduğunu söyledi.

Harry, 1997 yılında Paris’te magazincilerden kaçarken yaşanan kazada yaşamını yitiren annesi Prenses Diana gibi ölmek istemediğini söyledi.

Harry, “En büyük korkum tarihin tekrar etmesiydi ve ben bunu birçok kere kamuya açık alanda söyledim. Tarihin tekerrür edeceğini görüyordum ve çok daha tehlikeli bir şekilde. İşin içine ırkçılığı koyunca, sosyal medyayı koyunca aynı şeylerin yaşandığını görebiliyordum ve burada tarih tekerrür ediyordu derken annemden bahsediyorum elbette” ifadesini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARI OLACAK

Meghan röportaj boyunca hamile olduğunu hatırlatan hareketler yaparak göbeğini okşarken Harry, bir kız çocukları olacağının müjdesini de verdi.

Çift, bu röportajın Kraliyet ailesi hakkındaki son röportaj olduğunu ve bir daha böyle açıklamalar ve yorumlar yapmayacağının da üstüne basarak söyledi.

Meghan ve Harry, Kraliçe Elizabeth ile iyi bir ilişki içerisinde olduklarını da dile getirdi.

Meghan, bu röportaj için bir para almadıklarının da üstüne basa basa söyledi.

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