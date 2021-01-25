Meksika Devlet Başkanı: Covid-19 testim pozitif çıktı

Vaka sayısı bazında dünyanın en kötü 13’üncü ülkesi konumunda olan Meksika’nın Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador da corona virüsüne yakalandı…

1.7 milyondan fazla insanın corona virüsü olduğu ülkede sık sık maskesiz görüntülenen Obrador kişisel Twitter hesabı üzerinden, “Size üzülerek Covid-19’a yakalandığımı söylemek istiyorum. Semptomlar hafif fakat tıbbi destek ve tedavi alıyorum. İyimserin, bunu hep birlikte atlatacağız” dedi.

“MUSKA BENİ KORUYOR”

67 yaşındaki Obrador, önceki gün ülkenin önde gelen sanayicileriyle bir araya gelmişti. Salgının başlamasıyla birlikte pandeminin boyutunu küçümseyen ve maske takmayan Obrador, vaka ve ölüm sayısının artmasına rağmen ülke genelinde birebir toplantılar yapmaya devam etmişti.

Daha önce pandeminin boyutunu küçümseyen ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro gibi corona virüsüne yakalanan Obrador, geçen yıl katıldığı bir basın toplantısında bir muska göstererek, bunlar sayesinde corona virüsüne yakalanmadığını söylemişti.