Meksika’da korkunç Covid-19 tablosu! Hata nerede yapıldı?

Dünya corona virüsü ile mücadelesini sürdürüyor. Avrupa’nın neredeyse tamamından, ABD’den ve Brezilya’dan gelen haberlerin yanı sıra Meksika’dan da tüyler ürpertici bilgiler gelmekte. Son olarak Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da corona virüsüne yakalandı.

Sosyal medya hesabından “Covid-19’a yakalandığımı sizlere bildirmekten üzüntü duyuyorum. Belirtiler hafif ancak tedavi görmekteyim. Her zaman olduğu gibi iyimserim. Hep birlikte bunu aşacağız” açıklamasında bulunan Obrador her ne kadar sürece iyimser baktığını ifade etse de tablo en azından şimdilik hiç iç açıcı değil.

Toplamda 1 milyon 864 bin 260 vakanın görüldüğü Meksika’da 158 bin 536 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vakada dünyada 13. sırada yer alan Orta Amerika ülkesi, can kaybında ise dünyada 3. sırada.

Vakaların ölümle sonuçlanmasında neredeyse 10’da 1 gibi bir orana ulaşan ve bu kadar yüksek sayıların görüldüğü bir ülkede kabus gibi bir tabloyla karşı karşıya kalan Meksika, test sayılarında da şaşkınlık veren bir durumda.

SADECE 4.7 MİLYON

129.7 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Meksika’da şu ana kadar yalnızca 4.7 milyon test yapıldı. Takip ve tespite adeta darbe vuran ve yoğun bir şekilde eleştirilen bu uygulama sonucunda neredeyse test yapılan her iki kişiden biri “Covid-19 pozitif” çıkıyor.

Peki Meksika için yanlış giden neydi? Meksikalı iki isim Sozcu.com.tr için yorumladı. Gazeteci Isabella von Hauske süreci aktarırken, mühendis Christopher Resan ise deneyimlerini paylaştı.

Von Hauske, Meksika’nın testlerde dünyada 43. sırada yer almasını yorumlarken ülkenin Covid-19 yol haritasını belirleyen isimlerin başında gelen müsteşar ve epidemiyolog Hugo Lopez-Gatell’in planına dikkat çekti:

“Başından beri Sağlık Müsteşarı Lopez-Gatell, daha fazla sayıda test yapmanın pandemi ile mücadelede başarı anlamına geldiği fikrinin bir ‘mit’ olduğunu vurguluyordu. Meksika’da hükümet, Covid-19 vakalarını hesaplamak için ‘sentinel’ adı verilen bir yöntem kullanmayı seçti ancak aylar sonra sentinel modelinin işe yaramadığını söylediler.”

Belli kriterleri karşılayan kişilere test yapılan bu yöntemin özellikle semptomsuz bireylerin virüsü habersizce yaymasına neden olduğu görülüyor. Obrador’un Covid-19’a yakalanmasının etkisini de değerlendiren Von Hauske, “Nadiren maske takan başkanın kendini koruma yönteminin Covid-19’a karşı en iyi yöntem olduğuna inanan insanlarda elbette hayal kırıklığı oldu” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLARIN ÇOĞU SOSYAL MESAFE VE İZOLASYONU BİLMİYOR’

Meksikalı gazeteci, ülkesinde alınan önlemleri ise şöyle aktarıyor: “İnsanların çoğu maskenin önemini anlıyor, ancak sosyal mesafeyi ve izolasyonu bilmiyorlar. Çoğu eyalet hükümeti, kamusal alanlarda maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemler aldı. Ancak sadece birkaç eyalette bu zorunlu tutuldu. Federal düzeyde ve Başkan Obrador’un partisi Morena tarafından yönetilen Mexico City’de yetkililer, maske kullanımı gibi önlemlere uymayanlara yaptırım uygulamaya yanaşmıyor.”

EKONOMİDEKİ TARİHİ BOZULMANIN ETKİSİ…

Bu gevşek önlemlerin altında ise ekonomik zorluklar yatıyor. Ekonomik krizin pandemi öncesinde de etkili olduğu Türkiye’de de ülkede hayatı tamamen durdurmanın ekonomik bazı sonuçları olacağından korkulurken alınmayan her karar veya atılan her yarım adım, normalleşme sürecini uzatıyor.

Bu noktada alınmayan önlemlerin sebebini sorduğumuz Von Hauske şu gerçeği aktarıyor: “Hükümetin, pandeminin ilk döneminde olduğu gibi katı bir karantinaya gitmemesinin büyük bir nedeni var. Gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 8.5 gerilemesi. Bu 1932’den beri görülen en büyük düşüş.”

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KORKUNÇ TABLO

Vakaların ölümle sonuçlanma oranının yaklaşık yüzde 10 gibi çok yüksek seviyelerde gezmesi hakkında da konuşan Meksikalı gazeteci bir başka soruna da dikkat çekiyor. “Ağırlıklı olarak genç bir nüfusa sahip olmamıza rağmen birçok insan hipertansiyondan (Meksikalı yetişkinlerin yüzde 25.5’i) ve diyabetten (Meksika nüfusunun yüzde 8’i) muzdarip” diyen Von Hauske sağlık sisteminin de böylesi bir pandemiye hazır olmadığını vurguladı.

“Zaten insanlar en kötü noktada hastanelere giderken onlara evde kalmalarını söylemek hükümetin bir iletişim hatasıydı” diyen Von Hauske, “Salgının başlangıcında, hükümet yüzde 70 civarında bir uzman açığı olduğunu kabul etmişti bile. Ayrıca ventilatör gibi yeterli malzeme veya doktorlar için koruma giysileri gibi temel şeyler de yeterli değildi” şeklinde konuştu.

SADECE 618 BİN KİŞİ AŞILANDI

Genç gazeteci “Meksika’yı neler bekliyor” sorumuza ise “Şu anda tüm federal hükümetin Covid-19’a karşı stratejisi aşılar etrafında dönüyor ancak Meksika’da tüm çabalara rağmen aşılamanın yavaş olduğu biliniyor. 25 Ocak 2021 itibariyle, ülkede yaşayan 128 milyon insandan sadece 618 bini aşılanabildi” yanıtını verdi.

‘GÜVENLİĞİMİZİ DEĞİL, ‘FIESTA’YI ÖNEMSİYORUZ’

Sorularımızı yanıtlayan bir diğer isim ise Christopher Resan. Başkent Mexico City’nin kuzeyinde yer alan Queretaro eyaletinde yaşayan bir mühendis olan Christopher Resan “Meksika’nın neden dünyada en kötü durumdaki ülke olduğunu anlamak zor değil. Şu an en bulaşıcı haldeyiz. Şöyle çok basit bir gerçek var ki biz Meksikalılar, kendi güvenliğimizi değil, partileri (fiesta) önemsiyoruz!” diye konuştu.

“Çevremden de görüyorum ki kendine ve etrafındakilere dikkat etmeyenlerin aileleri ve sevdiklerinde mutlaka vakalar görülüyor” diyen Resan, bu durumun kültürel bir durum olduğunu da aktardı: “Gidişatı değiştirmek için son ana kadar, işler en sarpa sarana kadar beklemek tam Meksikalı işi!”

Yaşadığı çevreden ve gözlemlerinden söz eden Resan, ABD’de Black Friday olarak bilinen ancak Meksika’da “El Buen Fin” adı verilen alışveriş çılgınlığında sadece uyarılarla ve kapıda ateş ölçümleriyle yetinildiğinin altını çizdi. Ayrıca kaos ortamının hakim olduğunu aktaran Resan, “En temel tedbir ve temizlik sistemleri aşağılanıyor, görmezden geliniyor adeta. Tüm bunlar bir araya gelince en kötü durumdaki ülkelerden biri konumundayız ve sanırım bir süre daha pandemide en bulunmak istemeyeceğiniz yerler arasında başı çekeceğiz” diye konuştu.