Milyarder otel varisinin şüphe çeken ölümü

İngiltere'de Nine Group şirketinin CEO'su milyarder otel varisi 33 yaşındaki Vivek Chadha, önceki gün Londra'daki bir gece kulübünde eğlendikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Genç milyarderin şüphe çeken ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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Genç bir multi-milyarder otel varisi olan 33 yaşındaki Vivek Chadha, ihtişamlı bir törenle dünya evine girdikten tam sekiz hafta sonra Londra’daki evinde ölü bulundu.

İngiltere’de siyasilerle de yakın ilişkiler içerisinde olan Chadha, milyon dolarlık Nine Group’u yönetiyordu. Genç milyarder, cumartesi günü Londra’da seçkin bir gece kulübünde görüldükten birkaç saat sonra Londra’nın merkezindeki evinde ölü bulundu.

Bundan yalnızca iki ay önce Chadha 29 yaşındaki eşi Stuttee ile Londra’daki beş yıldızlı JW Marriott Grosvenor House otelinde düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.

Hayatını kaybeden milyarderin eşi Stuttee Chadha, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Olanları tarif edecek hiçbir kelime yok. Şoktayım ve hala anlam vermeye çalışıyorum. Daha sekiz hafta önce evlendik ve her şey çok güzeldi. Şimdi hayatımın aşkını kaybetmeye alışmak zorundayım.’ ifadelerinde bulundu.

Yaşı ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmadığı düşünüldüğünde, Chadha’nın ölüm nedeninin ne olduğuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması bekleniyor. Polis yetkilileri, otopsi sonucuna göre kesin ölüm nedeninin belli olacağını yazdı. Ancak genç isme yakın kaynaklar, ölümünün ‘doğal nedenlerle’ olduğuna inandıklarını belirtti.

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