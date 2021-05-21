Nepal ikinci Hindistan olma yolunda… Vakalar hızla artıyor

Nepal, Hindistan benzeri corona virüsü felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ülkede corona virüsü vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandığı açıklandı. Ülkede salgın nedeniyle hastanelerde yer kalmadığı belirtilirken, hastaların tedavisi için kullanılan tıbbi oksijenin tükendiği ifade edildi.

Başkent Katmandu’daki Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nin vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapasitesinin tamamen doldu. Hastanelerde iki hastanın tek yatakta tedavi gördüğü bildirildi. Sağlık çalışanları, ülkede yaşanan krizi kıyamet olarak değerlendirirken, aşılama programının da durma noktasına geldiğini ifade etti.

GARAJLAR KULLANILIYOR

Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nde görevli hemşire Beli Poudel, “Hastanenin her köşesinde hasta var. Bu hastaları tedavi etmek için mücadele ediyoruz. Hatta garajları bile hastalar için kullanmaya başladık. Sınırlı kapasitemize rağmen hastaları geri çevirmiyoruz, ilgilenmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

NEPAL’DE SON DURUM

28 milyon nüfuslu Nepal’de son açıklanan verilere göre son 24 saatte 8 bin 227 kişide corona virüsü tespit edildi ve 190 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 488 bin 645’e ulaşırken, toplam can kaybı da 5 bin 847’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 366 bin 946 olarak açıklandı.