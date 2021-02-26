Nijerya’da okula baskın: Öğrencileri kaçırdılar

Nijerya’nnın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletindeki bir okula yönelik saldırı gerçekleştiği duyuruldu.

Açıklamayı Zamfara eyaletinin valisinin sözcüsü yaptı. Yapılan açıklamada saldırganların bölgede bulunan bir okula baskın düzenlediği ve bazı öğrencilerin kaçırıldığı belirtildi.

Yetkililer kaç kişinin kaçırıldığına dair bir açıklama yapmadı.

10 GÜN ÖNCE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Nijerya’da benzer bir olay sadece 10 gün önce yaşanmıştı… Silahlı bir grup saldırgan Kagara bölgesindeki Government Science Koleji'ne baskın yapmış ve yatılı okulda 50 kişinin bulunduğu ve 26 öğrenci ile dört öğretmenin kaçırıldığı tespit edildi.

FİDYE İÇİN KAÇIRIYORLAR

Geçmişte IŞİD'in bir uzantısı olan Boko Haram'ın bölgede aktif olduğu bilinirken, benzer saldırılar bölgede daha önce de gerçekleştirdi.

Sık sık bu tür saldırılar gerçekleştiren Boko Haram, fidye için bu yolu tercih ediyordu. En son 2014 yılında 270'den fazla öğrenciyi kaçıran Boko Haram'ın elinde bu öğrencilerden yaklaşık 100'ünün bulunduğu tahmin ediliyor.

DETAYLAR GELİYOR…