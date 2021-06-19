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Pakistan Başbakanı Khan: CIA için verecek üssümüz yok

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Amerikan ordusunun Afganistan'dan çekildikten sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na ülkedeki operasyonları için kesinlikle üs vermeyeceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:35, 19/06/2021
HaberlerDünya
Pakistan Başbakanı Khan: CIA için verecek üssümüz yok

Pakistan Başbakanı Imran Khan, HBO Axios’a verdiği röportajda Afganistan’dan 11 Eylül’e kadar tamamen geri çekilmeye hazırlanan ABD’nin operasyonlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Khan, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) ya da ABD özel kuvvetlerine Afganistan operasyonlarında kullanılmak üzere Pakistan’da kesinlikle üs verilmeyeceğini dile getirdi. Gazeteci Jonathan Swan’ın “Amerikan hükümetinin El Kaide, IŞİD ve Taliban’a karşı sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarını yürütmek için burada, Pakistan’da CIA’yi bulundurmasına izin verecek misiniz?” şeklindeki sorusuna Khan, “Pakistan topraklarından Afganistan’a yönelik herhangi bir üs kullanımı ya da herhangi bir eyleme izin vermemize imkan yok. Kesinlikle hayır” şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, CIA, Afganistan’dan ABD askerlerinin çekilmesi sonrası bu ülkedeki operasyon gücünü devam ettirmek amacıyla yeni arayışlarını sürdürüyor.

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