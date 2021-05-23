Peş peşe tepki yağıyor! Avrupa’da uçak krizi büyüyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvayna’nın başkenti Vilnius seyahat etmekte olan Rynair’e ait yolcu uçağının Belarus’un başkenti Minsk’e zorunlu iniş yaptırılmasının ardından Polonya, Belarus Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksander Czesnkowsi’yi acil olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Polonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Marcin Przydacz’ın Belaruslu diplomata Rynair’in Polonya’da kayıtlı olan şirketine bağlı yolcu uçağın zorla indirilmesini protesto ettiklerini aktardığı bildirildi.

“YOLCULARIN HAYATI TEHLİKEYE ATILMIŞTIR”

“İçinde çok sayıda Avrupa vatandaşının bulunduğu Atina-Vilnus seferini yapan uçağın güvenlik prosedüründen faydalanarak patlayıcı madde bulunduğu bahanesiyle Minsk’e zorla indirilmiş, sonrasında Belaruslu muhalif gazeteci Raman Paratasevich’in gözaltına alınmıştır. Bu tip eylemler devlet terörü eylemi özelliği taşımaktadır” denilen açıklamada, Belarus'un uçağın kaptanının yetkilerinin kısıtlamak suretiyle hem hava trafiğini, hem de yolcu ve mürettebatın hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

Uluslararası yetkili kuruluşlar nezdinde olayın tüm yönleriyle derhal açıklığa kavuşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumun bu tip eylemler karşısında kararlı bir yanıt vermekten kaçınmaması gerektiği ifade edildi.

“EMSALİ OLMAYAN BİR DEVLET TERÖRÜ”

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise yaptığı açıklamada, “Belarus’un yolcu uçağını kaçırmak suretiyle gazeteci Raman Paratasevich’i gözaltına almasını şiddetle kınıyorum” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede yarınki zirvede uçağın zorla indirilmesinin ele almalarını önerdiğini belirten Morawiecki, söz konusu zirvede Aleksandr Lukaşenko rejimine yönelik acil yaptırımların görüşülmesini de tavsiye etti. Morawiecki, “Sivil uçağın kaçırılması emsali olmayan bir devlet terörü eylemi, bu eylem cezasız kalamaz” dedi.

UÇAK KRİZİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden ve içerisinde 123 yolcusu bulunan Ryanair’e ait yolcu uçağı Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı.

Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçakta indirilmiş ve güvenlik taramasından geçirilmişti.

Uçağın Minsk'e indirilme gerekçesinin ise bomba ihbarı olduğu öne sürülmüş fakat Belarus makamları bomba ihbarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı.

Uçakta seyahat eden ve şuan Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alındığı açıklanmıştı.