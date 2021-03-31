Pfizer-BioNTech aşısının çocuklardaki etkisi belli oldu: Yüzde 100 koruyor

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, salgını bitirmek için geliştirilen aşılar dünyanın dört bir yanında uygulanıyor. ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech’in ortaklığında geliştirilen corona virüsü aşısıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kendi geliştirdikleri aşıyı sırasını bekleyerek ancak geçtiğimiz hafta olabilen Pfizer’ın CEO’su Albert Bourlar, yaptıkları son araştırmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşının çocuklar üzerindeki denemelerine ilişkin konuşan Bourlar, sonuçların umut verici olduğunu söyledi.

2 BİN 260 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ



Pfizer-BioNTech aşısı 16 yaş ve üzerindeki kişilerin kullanımı için halihazırda ABD’de onay aldı. Şirket, 12-15 yaş aralığındaki 2 bin 260 kişinin katılımıyla aşı denemelerini gerçekleştirdi. Yapılan bu denemeler sonucunda aşının çocuklar arasında corona virüsüne karşı yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi.

AMAÇ OKUL YILINDAN ÖNCE AŞILAMAK



ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) önümüzdeki haftalarda acil kullanım onayı için başvuracaklarını ifade eden Pfizer CEO’su Bourlar, bu süreci takiben Avrupa ve diğer bölgelerdeki düzenleyici kurumlara da başvuru yapacaklarını söyledi. Bourlar, amaçlarının çocukları önümüzdeki okul yılı öncesinde aşılamak olduğunu vurguladı.