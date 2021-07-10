Terör örgütü PKK’nın zirve yapacağı bilgisini alan Alman polisi alarmda

Akşam üzeri yapılacağı belirtilen toplantı için bu akşamdan önlemler alındı. Kölner Anzeiger Gazetesi‘ne açıklama yapan Köln Devlete Karşı İslenen Suçlar Bölüm Başkanı Muchael Esser, “PKK, Almanya ve Avrupa'da yasaklı bir örgüt. Bu nedenle izin alınmamış bu toplantıya geçit vermeyeceğiz. Katılımı engelleyeceğiz. PKK yasak olduğu için faaliyetleri de yasak” dedi.

Tamamı Avrupa‘daki üst düzey PKK‘lılardan oluşan katılımcılarla ilgili toplantıyı, Avrupa Kürdistan Toplumu'nun (KCKD-E) düzenlediği bildiriliyor.

KİMSE ALINMAYACAK

Kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yarın kimsenin salona alınmaması için talimat verildi. Çevre kentlerden de polisler getirildi.