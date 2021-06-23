Polonya’dan ’10 günlük zorunlu karantina’ kararı

Polonya, mutasyonlu corona virüsü vakaları ile mücadele kapsamında Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışından gelecek yolculara zorunlu karantina uygulaması getirdi.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska düzenlediği basın toplantısında, corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türlerinin ülkede gittikçe artması nedeniyle Schengen bölgesi ve EEA dışından Polonya’ya gelecek olan yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulaması getirdiklerini açıkladı.

Uygulamanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini ifade eden Kraska, mutasyona uğramış yeni türlerin “klasik corona virüsünden” daha bulaşıcı olması nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını bildirdi. Kraska, “Uygulamanın amacı Polonyalıları corona virüsünün yeni mutasyonlarından korumak” dedi.

Buna göre Schengen bölgesi dışından bu gece yarısından itibaren Polonya’ya gelecek yolcular 10 gün zorunlu karantinada kalacak. Yolcuların karantinanın ancak yedinci gününde yaptıracakları corona virüsü testinin negatif çıkması durumunda karantinası sona erecek.

80 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının başından bu yana 2 milyon 879 bin 192 vakanın tespit edildiği Polonya’da, 74 bin 893 kişi hayatını kaybetti. Polonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte ülkede 165 yeni vaka görülürken, 35 kişi de hayatını kaybetti.

Polonya’da bugüne kadar aşılanan kişi sayısı ise 27 milyonu aştı. 37 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülkede, 11 milyon 643 bin 337 kişi tek dozluk Johnson & Johnson veya iki dozlu Moderna, Pfizer-BioNtech, AstraZeneca ile aşılanırken, 16 milyon 302 bin 839 kişi ise iki dozluk aşıların şimdilik ilk dozunu aldı.

Öte yandan Polonya, İngiltere’de gittikçe yayılan corona virüsünün Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonu karşısında bugünden itibaren İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan gelen tüm yolculara da 7 günlük zorunlu karantina uygulaması getirmişti.

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