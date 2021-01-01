Prens Harry’den dikkat çeken sözler: Annemin oğluyum

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşeyen ünlü çift, 2021 yılı için paylaştıkları mesajda, “Annemin oğluyum. Ve oğlumuzun annesiyim. Birlikte size Archewell’i getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Prens Harry mesajda kendisini ‘Annemin oğluyum’ ifadeleriyle tanımlarken, Meghan Markle’ın ise ‘Ve oğlumuzun annesiyim’ ifadelerini kullandığı görüldü.
Archewell Vakfı’nın kültürel değişim için kurulduğu ve kâr amacı gütmeyen çalışmaların yanı sıra prodüksiyon işlerinin de yapılacağı vakfın tanıtım sayfasında yer aldı.