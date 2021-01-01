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Prens Harry’den dikkat çeken sözler: Annemin oğluyum

Prens Harry ve eşi Megan Markle, oğulları Archie adına kurdukları Archewell adlı vakfın web giriş sayfasına, çiftin birlikte yazdıkları yeni yıl mesajı ve Prenses Diana'nın oğlu Prens Harry ile olan fotoğrafını koydu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:48, 01/01/2021
Haberler Dünya
Prens Harry’den dikkat çeken sözler: Annemin oğluyum

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşeyen ünlü çift, 2021 yılı için paylaştıkları mesajda, “Annemin oğluyum. Ve oğlumuzun annesiyim. Birlikte size Archewell’i getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Prens Harry mesajda kendisini ‘Annemin oğluyum’ ifadeleriyle tanımlarken, Meghan Markle’ın ise ‘Ve oğlumuzun annesiyim’ ifadelerini kullandığı görüldü.

Çiftin paylaştığı mesaj.

Archewell Vakfı’nın kültürel değişim için kurulduğu ve kâr amacı gütmeyen çalışmaların yanı sıra prodüksiyon işlerinin de yapılacağı vakfın tanıtım sayfasında yer aldı.

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