Prenses Charlene, çocuklarından uzak kalsa da Monaco’ya dönmüyor

Bir süredir Güney Afrika'da kalan Monaco Prensesi Prenses Charlene, bir video yayınladı. Prenses, çocuklarından uzak kaldığı için çok kötü hissettiğini ancak ciddi sinüs enfeksiyonu nedeniyle ekim ayının sonuna kadar Monaco'ya dönmeyeceğini söyledi.

SOZCU.COM.TR

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Prenses Charlene, cerrahi müdahale gerektiren ciddi bir kulak ve boğaz enfeksiyonu nedeniyle Güney Afrika’da kalırken çocuklarıyla birlikte olamamanın ne kadar sinir bozucu olduğunu anlattı. Prenses, altı yaşındaki ikizleri Jacques ve Gabriella’ya dönmek için sabırsızlandığını, ancak ekim ayının sonuna kadar prensliğe geri dönmeyeceğini açıkladı: “Burada olmak harika bir fırsat ama bu yaz çocuklarımla Avrupa’da olamadığım için çok üzgünüm.”

Ocak ayından bu yana Monaco’da görülmeyen Charlene, KwaZulu-Natal bölgesinden görüntülü röportaja katılarak, henüz iyileşme süreci devam etse de kendini iyi hissettiğini söyledi.

Kulaklarından gördüğü tedavi nedeniyle 3.000 metrenin üzerine çıkamadığını belirten Prenses sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Kendimi iyi hissediyorum, ayrıca çevre ve ihtiyaçlar hakkında biraz daha fazla şey anlamak için harika bir fırsatım oldu ve Güney’e geri dönmek harika oldu. Bence şu anda insanların benim vakfım aracılığıyla bazı şeylerin farkında olması çok önemli.”

GÜNEYAFRİKA’DA FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Charlene, torunlarının bir gün bir gergedan görmesini istediğini söyleyerek gergedanların korunması konusunda farkındalık yaratmayı umuyor.

Prenses, ülkesine olan sevgisini ise şu sözlerle dile getiriyor: “Kalbimde bir Afrikalıyım ve bundan gurur duyuyorum.”

Eski bir Olimpiyat sporcusu olan Charlene, Tokyo 2020 Olimpiyatları için de şu şekilde konuşuyor: “Pandemi sırasında Japonya’da olmak için risk alan sporcuları gerçekten selamlıyorum. Ebeveynler için de sporcular için kolay değil. Eski bir Olimpiyat sporcusu olarak, o kadar ileri gitme riskini şimdiye kadar aldığımı sanmıyorum. Onlar benim kahramanlarım. Çocuklarının madalya kazanmak için yarıştığını izleyen aileleri tebrik ediyorum. Benim için hepsi altın madalya sahibi.”

İki çocuk annesi Ocak ayından beri Monaco’da görülmedi, ancak kocası ve çocukları bu yılın başlarında onu Güney Afrika’da ziyaret etti.

Geçen ay yaptığı açıklamada Charlene, 10. evlilik yıl dönümü için evde olamayacağını açıklayarak, “Bu yıl ilk kez kocamla yıl dönümümüzde birlikte olmayacağım, ki bu çok zor” dedi.