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Putin’den Biden’ın davetine yanıt geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus lider Vladimir Putin'e davetine yanıt geldi... Bu ay gerçekleşecek Biden önderliğinde gerçekleşecek ve online olarak yapılacak iklim zirvesine Putin katılacağını söyledi. Aynı davet, Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gelmişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:16, 19/04/2021
HaberlerDünya
Putin’den Biden’ın davetine yanıt geldi

Göreve geldiği günden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas kurmayan ABD Başkanı Joe Biden geçen haftalarda herkesi şaşırtmış ve Rus lidere bir davet mektubu göndermişti.

22 Nisan’da online olarak gerçekleşecek İklim Zirvesi’ne davet mektubunu gönderen Biden’a yanıt gecikmeli olsa da geldi. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir mektup gönderen Biden’a hemen yanıt vermeyen Putin, kararını verdi.

RIA haber ajansı, Rus lider Putin’in 22 Nisan’da gerçekleşecek zirveye katılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Putin’in bir konuşma da yapacağı belirtildi. Kremlin, “Putin, küresel iklim krizinin olumsuz etkilerini yenmek için Rusya’nın uluslararası iş birliği konusunda atılacak adımları ve yaklaşımları anlatacak” duyurusunu yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:16:07,