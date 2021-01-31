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Putin’in sarayı ile ilgili dikkat çeken açıklama

Rus muhalif Aleksei Navalny'nin ortaya çıkardığı "Putin'in milyarlık sarayı" ifşası sonrasında Rus iş insanı Arkadi Rotenberg bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:22, 31/01/2021
Haberler Dünya
Putin’in sarayı ile ilgili dikkat çeken açıklama

Rus muhalif Aleksey Navalni’nin gözaltına alınmasından sonra YouTube üzerinde yayınlanan ve özel bir internet sitesi ile birlikte bütün dünyaya ifşa edilen “Putin’in milyar dolarlık sarayı” ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

Navalni’nin iddiasına  göre Rus lidere yakın iş insanları tarafından satın alınan arazi ve inşa edilen saray ile ilgili açıklamayı Putin’e yakın iş insanı Rotenberg yaptı.

Putin’e hediye edildiği öne sürülen arazi ve saray ile konuşan Rotenberg, “Burası benim. Birkaç yıl önce kreditörlerle anlaşma yaparak bu araziyi satın aldım. Burası 1-2 yıl içinde tamamlandıktan sonra otel olarak faaliyete girecek” dedi. 2014’ten beri ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Rotenberg, Putin’in çocukluk arkadaşı ve judo partneri olarak biliniyor.

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Yayınlanma Tarihi:09:19,