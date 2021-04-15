Rakip partilerin diline düştü… Kanadalı vekil meclis oturumunda çıplak yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, milyonlarca insanın çalışma şartlarını da toptan değiştirdi. Salgın nedeniyle uzaktan çalışma yöntemini tercih edenler arasında siyasetçiler de yer alıyor.

Ancak uzaktan çalışmada tercih edilen video konferanslar sırasında zaman zaman talihsiz kazalar yaşanabiliyor. Bunlardan uluslararası kamuoyunun da gündemine oturan sonuncusu Kanada’da meydana geldi.

Quebec eyaletini temsil eden milletvekili William Amos, Avam Kamarası üyelerinin bir araya geldiği toplantıda kamera karşısına çırılçıplak çıktı. Kanada ve Quebec bayrakları arasında olduğu görülen 46 yaşındaki Amos, konuşmacı olmadığı için görüntüde olması beklenmiyordu.

Vekillerin büyük şaşkınlık yaşadığı olay medyaya da yansırken, Amos sosyal medyadan bir özür mesajı paylaştı. Evli ve iki çocuk babası olan Amos, “Bugün utanç duyduğum çok büyük bir hata yaptım. Koşudan döndükten sonra iş kıyafetlerimi giyecektim. Kameram yanlışlıkla açık kalmış. Tüm milletvekili arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bu hata bir daha tekrarlanmayacak” dedi.

‘KRAVAT KADAR PANTOLON DA ZORUNLU’



Amos’un bu görüntüsü diğer siyasi parti vekillerinin de diline düştü. Bloc Quebecois Partisi’nden Claude DeBellefeuille, “Özellikle erkek vekillere yeniden hatırlatmak gerekebilir. Ceket ve kravat zorunlu. Ancak iç çamaşırı ve pantolon da öyle. Vekilimizin fiziksel olarak iyi durumda olduğunu gördük ama herkes kamerayı kontrol etmeli ve bu konuda daha dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Kanada Parlamentosu, corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana oturumların bir bölümünü uzaktan gerçekleştiriyor.