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Rusya’da orman yangınları büyüyor: 8 bin personel müdahale ediyor

Kuzey yarım kürede devam eden rekor sıcaklıklar, ABD'nin ve Kanada'nın batı bölgelerinde orman yangınlarına sebep olurken Rusya'nın Sibirya bölgesinde de orman yangınları başladı. Rusya Acil Durum Bakanlığı, bu yıl sıcaklıkların rekor düzeyde seyrettiğini belirterek 8 binden fazla personelin yangınlara müdahale ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:57, 14/07/2021
HaberlerDünya
Rusya’da orman yangınları büyüyor: 8 bin personel müdahale ediyor

Rusya Acil Durum Bakanlığı, ülkenin Yakutistan olarak adlandırılan bölgesinde devam eden orman yangınlarına 8 binden fazla personelin müdahale ettiğini ve 40 uçağın söndürme çalışmalarına katıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise hava kuvvetlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.

NASA Dünya Gözlemevi, Sibirya bölgesindeki anormal sıcaklıkların haritasını paylaşırken bölgede rekor sıcaklıklar gözlemlendiğini açıkladı. Bilim insanları, aşırı sıcaklıklarının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu belirtirken diğer yandan NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), iklim değişikliğini araştırmak için güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

İki ajans tarafından yapılan resmi açıklamada, “Dünyanın tek bir sistem olarak nasıl davrandığına dair sağlam bir bilgi, tüm bunların temelidir ve bu karmaşık bulmacanın parçaları büyük ölçüde gezegenimizin yörüngesindeki uydulardan gelir. Dünyayı gözlemleyen uydulardan gelen verilerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, daha fazla bilim ve nihayetinde insanlığa en fazla faydayı sağlamak için ESA ve NASA, Dünya bilimi ve iklim değişikliği için stratejik bir ortaklık kurdu” ifadelerine yer verdi.

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