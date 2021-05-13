Şiddet bitmek bilmiyor: İsrail Gazze’ye asker yığmaya başladı

Dünya, İsrail’in Filistin’e yıllardır bitmek bilmeyen baskısının körüklediği son yılların en büyük çatışmasını izliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, günlerdir devam eden füze saldırılarından ve çatışmalardan sonra Gazze sınırına asker yığma kararı aldığını duyurdu.

Günlerdir yaklaşık 100 kişinin öldüğü ve binlerce insanın da yaralandığı ve çok sayıda binanın da yıkıldığı saldırıların ardındna Netanyahu, “Orduyu düzeni sağlamak için buraya getirmeyi planlıyorum. Arap isyancıların sinagogları ve araçları ateşe verdiğini ve polislere saldırdığını görüyoruz. Bu anarşidir” dedi.

İngiliz Financial Times, İsrail’in bölgeye ek asker gönderdiğini yazarak, “İki piyade tugayı ve bir silahlı tugay Gazze sınırına yaklaştırıldı” diyerek bölgede çok sayıda asker olduğunu da vurguladı.

İsrail ordusunun sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, “Henüz bir kara operasyonu için emir gelmedi. Fakat bölgedeki askeri hazırlıklar devam ediyor” dedi.

EN AZ 90 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçen hafta sonu başlayan olaylarda aralarında 17 çocuk ve 7 kadının da olduğu en az 83 kişi yaşamını yitirirken, İsrail yaşamını kaybedenlerden en az 30’unun Hamas’ta görevli olduğunu ve bazılarının üst düzey yetkili olduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail tarafında da 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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