Son dakika… Asya ülkesinde darbe! Ordu yönetime el koydu…

Reuters’ın haberine göre Myanmar Devlet Başkanı Win Myint ve diğer yöneticiler sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltına alındı.

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing’in elinde olduğu duyuruldu.

Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı Hlaing, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa’nın feshedilebileceğini açıklamıştı.

BANKALAR KAPANDI

Yaşananların ardından Myanmar Bankacılar Birliği bir açıklama yaptı. Yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle internet bağlantısının düşük olduğunu açıklayan yetkililer büyün bankacılık hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Bankaların, merkez bankasından tekrar açılmak için onay bekleyeceği de ifade edildi.

İLK TEPKİ ABD VE BM’DEN GELDİ

Birleşmiş Milletler, Myanmar’da yaşanan darbenin ardından jet bir açıklama yayınladı. Aralarında Nobel Barış Ödülü’nü de kazanan hükümet başdanışmanı Aung San Suu Çii’nin de olduğu görevlilerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir açıklama yaptı.

Guterres, “Yaşanan gelişmeler demokratik reformlara ciddi bir darbe” derken tarafların şiddetten kaçınmalarını ve insan haklarına saygılı davranmalarını istedi.

ABD, Avustralya ve Singapur’da yaşananlara tepki gösterirken ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bir açıklamada bulundu. Blinken, “Myanmar ordu liderlerinden bütün hükümet görevlilerini ve sivil toplum kuruluşları liderlerini serbes bırakmalarını ve bölge halkının 8 Kasım’da yapılan demokratik seçimle ifade ettikleri tercihlerine saygı duymalarını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini de açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “ABD, Myanmar’daki demokratik geçişe zarar verecek bütün hamlelere karşıdır ve eğer geri adım atılmazsa harekete geçecektir” dedi.

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