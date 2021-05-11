Steinmeier’dan aşı çağrısı: Sosyal bir sorun olmamalı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin’de corona virüsüne karşı aşılamaların yapıldığı bir merkezi ziyaret etti.

Aşılama kampanyasına yönelik çalışmaları yerinde takip eden Steinmeier, aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Salgının sosyal bir boyutu olduğunu her zaman görmeliyiz ve salgın sırasında toplumda meydana gelen çatlakların derinleşmemesi için önlemler almalıyız. Corona virüsüne karşı aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli” ifadelerini kullandı.

‘AİLE HEKİMLERİNE GÜVENİYORLAR’

Kültürel, dini ve sosyal açıdan karışık bölgelerde genellikle büyük sosyal sorunlar yaşandığını belirten Steinmeier, aile hekimleri ile hastalar arasındaki güvenin güçlü olduğunu söyledi.

Farklılıkların olduğu yerlerde vaka sayılarının önemli ölçüde yüksek olduğunu belirten Steinmeier, “Bu bölgelerde, aile hekimlerinin tavsiyesi ve tedavisi altın değerinde. Hastaların, aile hekimleri ile görüşmelerinde kendilerine sunulan aşıları yaptırdıklarını görüyoruz. Hastalar, aile hekimlerine daha fazla güveniyor” dedi.