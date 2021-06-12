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Suudi Arabistan’dan şoke eden ‘Hac’ kararı

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara Hac ibadeti için izin verme kararı aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:55, 12/06/2021
HaberlerDünya
Suudi Arabistan’dan şoke eden ‘Hac’ kararı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, uluslararası etkinliklerin yanı sıra dini ibadetlerin yerine getirilmesini de etkiliyor.

Suudi Arabistan, dünya genelindeki Müslümanları yakından etkileyen bir karar aldı. Reuters’un aktardığına göre Suudi Arabistan, bu yıl Hac ibadetini yalnızca ülkede yaşayanlar ve vatandaşlarıyla sınırlı tutacak.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Hac ibadetini yapacak kişilerde 18-65 yaş aralığı ve corona virüsü aşısı yaptırmış olma şartı aranacak. Hac ibadeti için belirlenen toplam kontenjanın ise 60 bin ile olacağı belirtildi.

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Corona Dünya Reuters Suudi Arabistan
Yayınlanma Tarihi:13:40,