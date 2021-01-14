Trump bu kez de Beyaz Saray’ın hesabından seslendi: Ülkemize saldırıyorsunuz

ABD’de 3 Kasım’daki seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden ancak uzun süre boyunca hile vurgusu yapan Donald Trump, ülkeyi kaosa sürükleyen Kongre baskını sonrası durumu toparlamaya çalışıyor.

Destekçilerini kışkırtması sonucu azil süreci ikinci kez yürütülen Trump, yaşananlardan sorumlu tutulmamak için çark eden açıklamalar yapmaya devam ediyor.

‘ŞİDDETİN YERİ YOK’

Başta Twitter ve Facebook olmak üzere sosyal medya hesapları kışkırtıcı mesajları nedeniyle askıya alınan Başkan Trump, Beyaz Saray’ın resmi Twitter hesabı üzerinden bir video mesaj paylaştı. Kongre’de yaşananları tasvip etmediğini ve olaylara karışanların yargılanacağını söyleyen Trump, “Geçen hafta tanık olduğumuz şiddeti kınıyorum. Şiddet ve vandalizmin ülkemizde yeri yoktur” dedi.

‘HOŞGÖRÜ GÖSTEREMEYİZ’



Şiddete başvuranların kendi destekçisi olamayacağını savunan Trump, “Çete şiddeti benim inandığım ve hareketimizin desteklediği her şeye aykırıdır. Benim gerçek destekçilerim hiçbir zaman şiddeti desteklemez, güvenlik birimlerine ya da büyük Amerikan bayrağına saygısızlık etmez, diğer Amerikalılar'a zarar vermez ya da onları tehdit etmez. Eğer bunları yapıyorsanız bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz, ona ve ülkemize saldırıyorsunuz demektir. Buna hoşgörü gösteremeyiz” diye konuştu.

‘HERKES YASALARA UYMALI’



20 Ocak’taki devir teslim töreni öncesi sukunet çağrısı yapan Trump, “Olası tehditler konusunda gizli servis tarafından bilgilendirildim. Herkes yasalara ve güvenlik birimlerinin talimatlarına uymalı. Federal dairelerden düzeni sağlamak için gerekli tüm kaynaklarını kullanmalarını istedim” dedi.

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