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Trump’tan son yeni yıl mesajı: En iyisi gelmek üzere

ABD Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden'a devretmeden önce son yeni yıl konuşmasını yaptı. Trump, kendi yönetiminin corona virüsü aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak, "Hatırlanmalıyız" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:26, 01/01/2021
Haberler Dünya
Trump’tan son yeni yıl mesajı: En iyisi gelmek üzere

20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredecek olan Trump, ABD Başkanı olarak yaptığı son yeni yıl konuşmasında corona virüsü aşı çalışmalarına değindi.

Trump, “Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz. Yapılanlar için hatırlanmalıyız” dedi.

NORMALDE 10 YIL SÜRER

Corona virüsü için Çin virüsü ifadesini kullanan Trump, “Normalde aşı geliştirme çalışması 10 yıl kadar sürer. Operasyon Warp Speed sayesinde, aşıyı 9 ayda geliştirdik” diye konuştu.

Trump konuşmasın,ı “En iyisi gelmek üzere” sözleriyle tamamladı.

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Yayınlanma Tarihi:08:25,