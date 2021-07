Tunus’ta siyasi kriz büyüyor: Parlamentonun yetkileri donduruldu

2011’de başlayan halk hareketi ile birlikte bütün bölgeyi etkileyen Arap Baharı’nın fitilini ateşleyen Tunus’ta önceki gün başlayan ayaklanma sonrasında sıcak gelişmeler arka arkaya yaşandı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, eylemcilerin talebine yanıt vererek dün gece Başbakan Hişam Meşişi’yi görevden aldı ve parlamentonun yetkisini de 30 gün boyunca dondurdu. Said, bu süreç içerisinde ülkeyi yöneteceğini söyledi.

Cumurbaşkanı’nın açıklamasından sonra başta başkent Tunus olmak üzere birçok şehirde kutlamalar yapılırken, Tunus ordusu da parlamento ve devlet televizyonunun etrafını kapattı.

Parlamento Sözcüsü ve aynı zamanda koalisyon hükümetinin kurulmasına önayak olan Ennahda Partisi’nin Genel Sekreteri Raşid Ganuşşi ise bu gelişmeye tepki gösterdi. Ganuşşi, bu sabah parlamentoya giremediğini açıkladı. Ganuşşi, “Bütün gücün tek bir insanın eline geçmesine karşıyım. Bu bir darbedir” dedi.

2019’daki seçimlerde yolsuzluklarla mücadele vaadiyle göreve gelen Said, anayasanın 80’inci maddesi çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Said, dün ayrıca milletvekillerinin dokunulmazlıklarının da askıya alındığını ve başsavcılık makamının da kontrolünü eline aldığını açıkladı. Said ayrıca, ordunun da göstericilere müdahale edebileceğinin sinyalini vermişti. Said, “Kim bir mermi atarsa, silahlı kuvvetler de mermilerle karşılık verecektir” dedi.

Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları sonrasında başkent Tunus’ta büyük sevinç gösterileri olduğunu aktardı. Ajansa konuşan Lamia Meftahi isimli bir kadın, “2011’deki devrimden beri en mutlu olduğum an. Onlardan kurtulduk” dedi.