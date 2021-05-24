Türkiye’den Çin’e 6’ncı ve 7’nci ihracat trenleri yola çıktı

Türkiye ile Çin arasında Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve ‘Demir İpekyolu’ olarak adlandırılan orta koridor üzerinden geçen blok ihracat trenlerinin 6’ncı ve 7’ncisi, bugün Kartepe’deki TCDD Köseköy Lojistik Merkezi’nden hareket etti.

Yerli üretim melamin kaplı yonga levha taşınan trenler, 12 günde 4 ülke geçtikten sonra Çin’in Xi’an kentine ulaşacak. Bu trenlerin Çin’e ulaşmasıyla daha önce ihracı yapılan buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi ürünlere bir yenisi daha eklenerek, Çin’e melamin kaplı yonga levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak.

Bugüne kadar Türkiye’den Çin’e 5 trende 201 vagon ve 216 konteyner ile gerçekleştirilen 8 bin 500 tonluk ihracat, 6’ncı ve 7’nci trenlerin taşıdığı 2 bin 250 tonluk malzeme ile 10 bin 750 tona ulaşacak.