Türkiye’nin de aldığı Çin aşısı için mutasyon raporu: Yeterli antikor sağlamıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için aşılama kampanyaları da aralıksız sürüyor. Aşıların etkinliğiyle ilgili tartışmalar da yeni ortaya çıkan mutasyonlarla birlikte alevleniyor.

Mutasyona karşı etkisi değerlendirilen son aşılardan biri, Türkiye’nin de 50 milyon doz satın aldığı Çinli şirket Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac oldu. Brezilya’nın Sao Paulo Üniversitesi ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, CoronaVac’ın antikor geliştirme sürecini inceledi.

Araştırmacıların dün yayımladıkları ancak henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş makaleye göre, CoronaVac’la aşılanan sekiz kişiden alınan plazma örnekleri, aşının corona virüsünün Brezilya’da ortaya çıkan P.1 mutasyonuna (20J/501Y.V3) karşı yeterli antikor gelişimi sağlayamadığını ortaya koydu.

AĞIR GEÇİRMEYİ ENGELLEYEBİLİR



Ancak kapsamının geliştirilmesine ihtiyaç duyan araştırmaya göre aşılanan bireyler yeniden hastalansa bile, aşının ağır vakalara karşı sağladığı koruma bağışıklık sisteminde antikor dışında farklı mekanizmaların hastalığın şiddetini azaltmaya katkısı olabileceğine işaret ediyor.

YENİ AŞI GELİŞTİRME İHTİMALİ



Sinovac sözcüsü konu hakkındaki sorulara henüz cevap vermedi. Şirketin CEO’su Yin Weidong dün devlet destekli televizyon kanalı CGTN’de yayınlanan bir programda gerekli olması halinde şirketin araştırma ve imalat becerilerini yeni mutasyonlara karşı aşı geliştirmek için kullanabileceğini belirtmişti.

TÜRKİYE’DEKİ SONUÇLAR DÜN ÇIKTI



Türkiye'de yaygın kullanımı devam eden CoronaVac Covid-19 aşısının 24 merkezde yürütülen Faz-3 çalışması sonucu dün açıklanmıştı. Hacettepe Üninversitesi, CoronaVac aşısının etkinliğinin yüzde 83.5 olarak hesaplandığını, hastanede yatışı engelleme oranının yüzde 100 olarak bulunduğunu duyurdu.

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