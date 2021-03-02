Türkiye’yi devre dışı bırakmak istiyorlar: 4 adımda Aşı Pasaportu

Avrupa Birliği'nin bürokratları, hukukçuları ve tüm personeli şu anda “AB Ortak Aşı Pasaportu” için çalışıyor. AB bürokratları bunun “AB içinde onaylanmış aşılardan oluşan bir pasaport” olacağını duyurmuştu.

Amaç, 2021 yılı için Yunanistan ve İspanya turizmini kurtarmak, aşı pasaportuna dahil olmayan ülkelerin turizmi “resmi olarak” açılmayacak. Onlar “riskli ve seyahat uyarısı yapılan” sınıfında kalacak.

AB'de onaylanmış aşılardan oluşan pasaport fikri Yunanistan'dan çıktı. Geçen yıl, Türkiye gibi riskli ülke olan ve turizmden az pay alan Yunanistan, bu yıl tam açılım için “Aşı Pasaportu” şartını gündeme getirdi.

Bunu İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Bulgaristan destekledi. Amaçları, Türkiye'yi devre dışı bırakmak ve turizm payının tamamını almak.

TÜRKİYE KARŞILIKLI TANIMAYI SAĞLAMALI

Çünkü, Çin aşısı yaptıran Türkiye'nin şimdilik bu “AB Ortak Aşı Pasaportu”na girme şansı yok. Almanya Başbakanı Merkel'in, Yunanistan'ın ısrarlarına karşı direnmesi ve uygulamayı üç ay erteletmesi, Türkiye'ye AB ile konuyu görüşme şansı doğurdu.

Turizmi kurtarabilmek için Türkiye’nin harekete geçip, AB Ortak Aşı Pasaportu sistemine girmesi ya da karşılıklı tanımayı sağlaması gerekiyor.

AŞI PASAPORTU YASASI GELİYOR

Perde arkasında Yunanistan ve İspanya'nın turizm çıkar tuzağı işlerken, AB içinde de Dijital Aşı Pasaportu Yasası için çalışmaları başlattı.

AB Komisyonu, bu ay içinde üyelere yasa tasarısı sunacak. Pasaportun geliştirilmesi üç ay sürecek ve üye ülkeler buna bağlanacak. Hepsi aynı renk ve belki bir kredi kartı gibi olacak, üzerinde QR Kod bulunacak. Bu kodu okutanlar seyahat özgürlüğünden yararlanabilecek.

1- AŞI PASAPORTU İLE NEREYE GİRİLECEK?

Bu aşı pasaportu ya da kartı, tren bileti, uçak bileti gibi, üzerindeki “Kare Kod- QR kod” okutularak kullanılacak ve okuyucuya sinyal verecek.

Kişisel bilgilerin başkalarının eline geçmemesi için gizlilikler olacak, aşının cinsi belirtilecek. Bu kartı göstererek ya da okutarak, uçak, tren, gemi gibi seyahat aracına; otel, havuz, tiyatro, eğlence yerleri, restoran ve belki de alışveriş merkezine girilebilecek.

2- AŞI PASAPORTU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İsrail gibi aşılamayı tamamlamış birçok ülke kendi içinde aşı pasaportu uygulamasına başladı bile. Çin ile Şili de kendi içinde başladı. Almanya, aşı yaptırmış olanların şu andaki “geçici aşı pasaportu” ile gidebileceği ülkeleri önceki gün açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

İsveç, 1 Haziran'da “Aşı Pasaportu”nu başlatacağını duyurdu. AB genelinde yaz ortasını, Avustralya Havayolları, 31 Ekim tarihini veriyor. Bazı ülkeler Kasım başından söz ediyor.

3- AŞI PASAPORTU NASIL İŞLEYECEK?

Avrupa Birliği’nde tüm AB vatandaşları için tek aşı pasaportu olacak ve bu tüm ülkelerce tanınacak. Türkiye, bu sisteme girmezse, yaptırdığı aşıyla bir “Türk Aşı Pasaportu” oluştursa bile, bu AB tarafından tanınmayacak.

Turizm için bile, ortak aşı platformu çalışmalarının AB ile temasta sürdürülmesi gerek. Kullanıcılar Aşı Pasaportu'nu bir yere girerken okutarak geçiş sağlayabilecek.

Kişisel bilgilerin korunması için, bazılarına yüz tanıma sistemi de eklenecek. Ardından dünya çapında bir aşı pasaportu gelecek ve tüm aşılıların bilgileri olacak. Bir AB ya da Türkiye vatandaşı olarak, seyahat pasaportunun yanı sıra aşı pasaportuna da ihtiyaç olacak.

4- DİJİTAL PASAPORTU KİM HAZIRLIYOR?



AB içinde ortak aşı pasaportu iki şekilde olacak. Birincisi basılı, ikincisi dijital.

Kredi kartı biçiminde olsa bile üzerinde Kare Kod (QR) bulunacak. Bunların dijital altyapısını ise çeşitli bilişim şirketleri ile dünya devleri Microsoft, Oracle ve Salesforce hazırlıyor.

Tek sorun, kişisel bilgilerin korunarak bu işlemlerin yapılıyor olması.